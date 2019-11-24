تكريم محمد الباز ضمن سفراء مبادرة "90 يوم في مصر" لتنشيط السياحة

أعلن سفراء مبادرة "90 يوم في مصر" المطربين رنا سماحة ومجد القاسم وأبو الليف والراقص العالمي نور أبو حساب، التبرع بأجرهم كاملا في الحفل الذي يقام ضمن المهرجان، لصالح المعهد القومي للأورام.



ومن المقرر أن يتم تكريم السفراء مجد القاسم ورنا سماحة وأبو الليف ومحمد نجاتي ووفاء عامر والإعلامي محمد الباز، والدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة ورجل الأعمال محمد البستاني ورجل الأعمال أمير حشاد كسفراء لمبادرة "90 يوم في مصر"، التي تروج للسياحة، نظرا لاهتمامهم بالعمل المجتمعي والخيري وحرصهم على تنشيط سياحة مصر.



ومن المنتظر أن تبدأ فعاليات المبادرة في الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة التي ستقام في محمية راس شيطان ودهب وطابا.



وأعرب الفنان محمد نجاتي عن سعادته البالغة باختياره سفيرا في مبادرة "90 يوم في مصر"، لافتا إلى أن مصر تمتلك أماكن رائعة، لا يوجد لها مثيل في العالم، مؤكدا أن السياح لن يعرفوا هذه الأماكن وجمالها إلا من خلال مبادرات مثل مبادرة "90 يوم في مصر"، مؤكدا على أن الفكرة عظيمة وينتمي إليها وسيعمل جاهدا على تنفيذها.