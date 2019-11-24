خالد الجندي: سبب التطرف هو التربية الخاطئة من الأبوين

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفتيان تنشأ على حسب تربية الآباء والأمهات.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc": "أن المتطرفين والإرهابيين لم ينشأوا شيطانيًا، وإنما نشأوا نتيجة بث وضخ وحقن متواصل من الأبوين وأماكن التعليم، سواء مسجد أو مدرسة".



وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أي متطرف وإرهابي هو نتيجة طبيعية لتنشئة خاطئة، إما أهله علموه شيئًا خاطئًا أو لم يعلموه شيئًا نهائيًا، وتركوه لتتلقفه أفواه الأرصفة والسكك وأحاديث المصاطب، لافتًا إلى أن المجتمع هو من يدفع ضريبة هذه التنشئة الخاطئة.