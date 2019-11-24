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محافظات

تأجيل محاكمة قاتل "شهيدة الشرف" إلى بداية ديسمبر

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:58 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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شهدت محكمة الأحداث بشبين الكوم الكلية، ثاني جلسات محاكمة الشاب "أحمد. م" ابن مدينة تلا بمحافظة المنوفية (17 عامًا) المتهم بقتل ربة منزل تدعى "نرجس"؛ وتم تأجيل القضية إلى الأول من ديسمبر المرافعة.

وترجع أحداث الجريمة عندما ذهبت "نرجس. م" ربة منزل حامل في شهرها السابع وأم لثلاثة أطفال، إلى سطح منزل جيرانهما تحت الإنشاء لإحضار الغلال الخاصة بهما، وكانت وضعتها هناك حتى تجف في حرارة الشمس.

وعندما تأخرت المجني عليها عن العودة للمنزل، وبدأ البحث عنها حيث صعد الزوج لأعلى سطح المنزل المجاور لهم، الذي كانت زوجته من المفترض أن تتواجد به، ولما وصل لأعلى السطح لم يجدها ووجد بعض الغلال التي كانت أعلى السطح تم تجميعها وما زال الجزء الباقي على الأرض.

وبدأ الزوج بالبحث عن زوجته المجني عليها، حتى عثر عليها في غرف المنزل التي ما زالت تحت الإنشاء مليئة بمواد البناء والمواد الخرسانية، وبمجرد دخوله إحدى غرف المنزل، وجد زوجته مسجاة على أرضية الغرفة، والدماء تحاصرها وهناك آثار ذبح برقبتها، فبدأ الزوج يستغيث بجيرانه ليهرول الجميع إليه، ليفاجأوا ببشاعة المنظر الذي رأوه، وظل الجميع يتساءلون عن سبب هذا الحادث الأليم، ومن المتسبب في مقتل هذه السيدة، التي يشهد الجميع لها بحسن خلقها.

وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت للمكان، وبدأت بفحص المحيطين بالمكان واستجواب الجيران، وتوصلت الجهات الأمنية إلى أن مرتكب الواقعة المدعو "أ. م"، 17 سنة، طالب ثانوية عامة، وروى الجاني تفاصيل جريمته أمام رجال المباحث.

وقال إنه في أثناء وقوفه عصرا أعلى سطح منزله، شاهد جارتهم تعتلي سطح منزل أحد أقاربه الذي ما زال تحت الإنشاء، وتقوم بجمع الغلال التي كانت وضعتها في حرارة الشمس، وهنا قرر الاعتداء عليها جنسيا، فنزل مسرعا من منزله ذاهبًا للمنزل المجاور، ثم قام بمناداتها وأخبرها بأنه يريدها في شيء ما، وبحسن نيتها قامت بالنزول لأسفل المنزل، وذهبت تجاهه لتعرف ما الأمر، فإذا به ينقض عليها ليغتال شرفها ويدنس كرامتها، فقاومته بكل قوة، ومنعته من الاقتراب منها، وبعد ابتعادها عنه أخبرته بأنها سوف تخبر والدته بما فعل معها، وسوف تخبر زوجها وأهله.

وهنا خاف الشيطان القاتل افتضاح أمره، وفكر في عواقب فعلته، فقرر قتلها، وتظاهر بأنه يستسمحها حتى اقترب منها وانقض عليها ممسكا برقبتها وطرحها أرضا، ووجد قطعة حديدية تشبه المنشار فقام بذبحها بها  وهرب، معتقدا أنه بهروبه قد أفلت من يد العدالة، وأحيل إلى النيابة العامة وباشرت التحقيق، وأحالته إلى المحاكمة العاجلة.

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