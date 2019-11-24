نائب الوادي الجديد يلتقي وفد المجلس القومي للأمومة والطفولة

التقت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد مساء اليوم، وفد المجلس القومي للأمومة والطفولة الذي يزور المحافظة لعقد دورات تدريبية لأعضاء وحدات الحماية الفرعية والعامة على الإطار القانوني لحماية الطفل وتوفير سياسات الحماية داخل المحافظة.



وأوضح الوفد أن الدورة التدريبية تعقد بمقر مكتبة مصر العامة بالخارجة في الفترة من ٢٥ وحتي ٢٨ نوفمبر الحالي، وتستهدف كل أعضاء وحدات الحماية على مستوى المحافظة.



ومن المقرر أن يزور المحافظة خلال الأسبوع المقبل، وفدًا من المجلس الأعلي للثقافة، للمشاركة في احتفالية المحافظة بأعياد الطفولة.