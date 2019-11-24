محافظ دمياط: تقييم رؤساء الوحدات المحلية بصورة دورية

عقدت محافظ دمياط اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري.



وشددت المحافظ في مستهل الاجتماع على الارتقاء بمستوى النظافة العامة بشوارع المدن والقرى، ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، والالتزام بنقلها إلى مصنع أبوجريدة لتدوير القمامة مؤكدة على تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات، ورفع كفاءة الطرق والالتزام بتنفيذ كل الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ورفع كل صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام.



ووجهت محافظ دمياط بالتواجد المستمر بالشارع للتأكد من تنفيذ كل الأعمال على الوجه الأكمل والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف، ورفع ناتج التطهير حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، كما أكدت أيضًا على أهمية حث المواطنين وتوعيتهم بسرعة تقديم المستندات المطلوبة للتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المهلة المحددة قانونًا خلال ستة أشهر وبدأت منذ يوليو الماضي.