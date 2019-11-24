شاهد.. منة حسين فهمي تغني لوالدها: "يا واد يا تقيل"
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:41 م
رباب الأهوانيطباعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا من حفل عيد ميلاد منة حسين فهمي، ابنة الفنان حسين فهمي.
وظهرت "منة" وهي تغني لوالدها أغنية "يا واد يا تقيل" التي قدمتها الفنانة الراحلة سعاد حسني في فيلم "خلي بالك من زوزو".
حضر الحفل المحامي طارق جميل زوج منة حسين فهمي، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الفنانين، من بينهم: "ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، ورجاء الجداوي".
يُذكر أن منة حسين فهمي احتفلت بعقد قرانها على المحامي طارق جميل في 13 أغسطس الماضي، ويعد طارق جميل الزوج الثالث لمنة حسين فهمي، حيث سبق لها الزواج من شريف رمزي ثم الفنان أحمد فهمي.
وظهرت "منة" وهي تغني لوالدها أغنية "يا واد يا تقيل" التي قدمتها الفنانة الراحلة سعاد حسني في فيلم "خلي بالك من زوزو".
حضر الحفل المحامي طارق جميل زوج منة حسين فهمي، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الفنانين، من بينهم: "ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، ورجاء الجداوي".
يُذكر أن منة حسين فهمي احتفلت بعقد قرانها على المحامي طارق جميل في 13 أغسطس الماضي، ويعد طارق جميل الزوج الثالث لمنة حسين فهمي، حيث سبق لها الزواج من شريف رمزي ثم الفنان أحمد فهمي.
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كل سنة وانتي طيبه يا قمر 😘💓💓 وعقبال 100 سنه يارب 🤲😊🍯 ويخليكي لأستاذ طارق ويخليه ليكي ويحفظكم لبعض ❤️❤️☺️ . من عيد ميلاد منه حسين فهمي ❤️❤️🌸 . . #تخفيضات #صباح_الخير #عرب_فوتو #متجر #كاميرا #صوره #الناس_الرايئه #تصميم #تصميمي #فلورا #هديه #عطورات_فرنسية #مطاعم_الرياض #غرد_بصورة #طلوع_الشمس #انستقرام #صباحي #روقان_صباحي #بعدستي #اسواق_الرياض #صور #سفر #سياحه #منه_حسين_فهمي #حسين_فهمي #ميرفت_امين
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يا واااد يا تقييييل ♥️♥️😄 حبيت الفيديو اوي 😍😅 حسين فهمي ومنوووووني ❤️😘😘😘😘😘 . . #تخفيضات #صباح_الخير #عرب_فوتو #متجر #كاميرا #صوره #الناس_الرايئه #تصميم #تصميمي #فلورا #هديه #عطورات_فرنسية #مطاعم_الرياض #غرد_بصورة #طلوع_الشمس #انستقرام #صباحي #روقان_صباحي #بعدستي #اسواق_الرياض #صور #سفر #سياحه #منه_حسين_فهمي #حسين_فهمي #مهرجان_القاهره_السينمائي