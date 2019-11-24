شاهد.. منة حسين فهمي تغني لوالدها: "يا واد يا تقيل"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا من حفل عيد ميلاد منة حسين فهمي، ابنة الفنان حسين فهمي.



وظهرت "منة" وهي تغني لوالدها أغنية "يا واد يا تقيل" التي قدمتها الفنانة الراحلة سعاد حسني في فيلم "خلي بالك من زوزو".



حضر الحفل المحامي طارق جميل زوج منة حسين فهمي، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الفنانين، من بينهم: "ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، ورجاء الجداوي".



يُذكر أن منة حسين فهمي احتفلت بعقد قرانها على المحامي طارق جميل في 13 أغسطس الماضي، ويعد طارق جميل الزوج الثالث لمنة حسين فهمي، حيث سبق لها الزواج من شريف رمزي ثم الفنان أحمد فهمي.