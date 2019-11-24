مكافأة مالية لطلاب شاركوا في محو أمية 34 دارسًا بالغربية

أعلنت جامعة طنطا، اليوم، انطلاق حملة "غربية بلا أمية" بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالغربية، بمشاركة كليات التربية والآداب والتربية النوعية والحقوق والزراعة والتجارة.



"غربية بلا أمية" تأتي إيمانًا من جامعة طنطا بالمسئولية المجتمعية في المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، وطلاب الجامعة شريك أساسي في هذه الحملة باعتبارهم عماد الأمة ومستقبلها.



جاء ذلك في إطار حفل تكريم طلاب الجامعة المشاركين بمشروع محو الأمية ونظمته كلية الآداب، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية، ومحمد إبراهيم أبوالنبايل مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالغربية.



وتم تكريم 12 طالبا شاركوا في محو أمية 34 دارسا ومنحهم شهادات التكريم بالإضافة لمبلغ مالي قدره ٥٠٠ جنيه، لـ"مي أحمد فودة، آية محمد إبراهيم، ريهام بسام حامد، مروة جمال، محمد الحناوي، مريم عبدالشافي، فتحي سامي، روضة ممدوح، حسناء فؤاد، وفاء حسن، أحمد حسن، مروة عماد الدين، ورانيا ماهر".



كما تم تكريم أعضاء هيئة التدريس (الدكتور أحمد عبادة وكيل كلية الآداب، الدكتور حسان رشيد وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع، الدكتور محمد السيد أحمد وكيل كلية الزراعة، إيمان رأفت بدر منسق عام البروتوكولات، محمد إبراهيم أبوالنبايل مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالغربية).