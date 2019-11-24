إصابة سائق تدخل لفض مشاجرة بين والديه في بني سويف

أصيب سائق، اليوم، بطعنة نافذة بالبطن واشتباه نزيف بالبطن، بعد تدخله لفض مشاجرة بين والديه داخل منزل الأسرة بعزبة شمس الدين التابعة لقرية إهناسيا الخضراء بمركز بني سويف.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد هشام فريد مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من نقطة المستشفى التخصصي، باستقبال المستشفى مصابا بطعنة في البطن يشتبه في كونها طعنة سلاح أبيض ولا يمكن استجوابه.



وبانتقال قوات الشرطة وضباط مباحث مركز شرطة بني سويف، تبين أن المصاب يدعى "ك.م.ا" 38 عاما، ومقيم عزبة شمس الدين في قرية إهناسيا الخضراء التابعة لدائرة القسم، سائق، مصابا بطعنة نافذة بالبطن واشتباه نزيف بالبطن إثر ادعاء مشاجرة مع آخرين.



وتبين من التحريات الأولية بقيادة الرائد أحمد عبدالعظيم رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف، حدوث مشادة كلامية بين المصاب ووالده الذي يعمل موظفا بالوحدة المحلية، لتدخله لحل خلافات عائلية بين والده ووالدته، تطورت لمشاجرة بينهما، تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته.



وقال شقيق المصاب ويدعى "أحمد" 23 عاما، ممرض حدوث مشادة كلامية بين والدي ووالدتي بسبب خلافات عائلية، تدخل شقيقي لإنهاء الخلاف بينهما، إلا أن المشاجرة تحولت ما بين شقيقي ووالدي، تعدى خلالها كل منهما على الآخر وحدثت الإصابات.



وانتقلت قوة من مباحث مركز الشرطة إلى منزل والد المصاب وبضبطه أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين ابنه تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كل منهما على الآخر، ما أدى إلى إصابته بجرح في الرأس.



وتبين استخدام والد المصاب سلاحا أبيض (سكين) في الواقعة، وقام بإلقائها في أحد المصارف القريبة من المنزل.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 21656 جنح مركز شرطة بنى سويف، وتولت النيابة التحقيق.