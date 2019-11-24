مقتل أجنبي وإصابة 5 فى إلقاء قنبلة على سيارة للأمم المتحدة

قال متحدث حكومي إن قنبلة ألقيت على سيارة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل أجنبي وإصابة خمسة آخرين.



ولم يكشف نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية عن جنسية القتيل.



وأصيب خمسة أفغان بينهم عاملان بالأمم المتحدة، بإصابات طفيفة في الهجوم، ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم.