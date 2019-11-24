"ذوي الإعاقة" بالوفد تطالب بالجمع بين المعاش والراتب

ناشد محمد إسماعيل نائب رئيس اللجنة النوعية لذوي الإعاقة في حزب الوفد، وزيرة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات الرئيسية، بتفعيل الجمع بين المعاش والراتب، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل القانون الخاص بهذا الشأن حتى الآن.



وأكد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الذي عقد بمقر الحزب الرئيسي أمس، لمناقشة جميع المشكلات التي رصدتها اللجنة خلال عملها على أرض الواقع؛ بسرعة إصدار القرارات الخاصة لذوي الإعاقة حتى يصل الدعم لفئة مهمة وهي فئة ذوي الإعاقة.



وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تفعيل بطاقة ذوي الإعاقة الحالية لتقوم بنفس الدور وعدم تعطيله، مشيرين إلى أن اللجنة تعمل على إنشاء موقع إلكتروني للمبدعين والمبتكرين مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى تدشين صفحة لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة.