كيف تحصل على كارت "ميزة" من البنوك؟
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:38 ص
راندا التونيطباعة
تقدم البنوك إمكانية الحصول على بطاقة "ميزة" المحلية للدفع الإلكتروني، والتي صدرت بناء على تعليمات من البنك المركزي.
وترصد "الدستور" كيفية حصول المواطن على بطاقة ميزة من البنوك:ـ
- الحد الأدنى للسن للحصول على الكارت 16 عامًا.
- يجرى إصدار البطاقة بدون الحاجة لفتح حساب، ولا يمكن ربطه بأي حساب بالبنك اعتبارا من سن 16 عاما.
- رسوم إصدار البطاقة 15 جنيهًا.
- مدة البطاقة عامين من تاريخ الإصدار ولا تجدد.
- بعد انتهاء صلاحية البطاقة يتم تقديم طلب لإصدار بطاقة جديدة برسوم جديدة.
- يتم الإيداع النقدي من أحد فروع بنك مصر أو من خلال ماكينات الصراف الآلي القابلة لخدمة الإيداع النقدي بالبنك.
- الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي داخل مصر 10 آلاف جنيه بحد أقصى 5 حركات يوميًا، و50 ألف جنيه شهريًا.
- يمكن اتخاذ أي إجراء على البطاقة من خلال أي فرع بدون التقيد بفرع محدد.
- غير متاح استخدام البطاقة على شبكة الإنترنت.
وترصد "الدستور" كيفية حصول المواطن على بطاقة ميزة من البنوك:ـ
- الحد الأدنى للسن للحصول على الكارت 16 عامًا.
- يجرى إصدار البطاقة بدون الحاجة لفتح حساب، ولا يمكن ربطه بأي حساب بالبنك اعتبارا من سن 16 عاما.
- رسوم إصدار البطاقة 15 جنيهًا.
- مدة البطاقة عامين من تاريخ الإصدار ولا تجدد.
- بعد انتهاء صلاحية البطاقة يتم تقديم طلب لإصدار بطاقة جديدة برسوم جديدة.
- يتم الإيداع النقدي من أحد فروع بنك مصر أو من خلال ماكينات الصراف الآلي القابلة لخدمة الإيداع النقدي بالبنك.
- الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي داخل مصر 10 آلاف جنيه بحد أقصى 5 حركات يوميًا، و50 ألف جنيه شهريًا.
- يمكن اتخاذ أي إجراء على البطاقة من خلال أي فرع بدون التقيد بفرع محدد.
- غير متاح استخدام البطاقة على شبكة الإنترنت.