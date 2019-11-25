كيف تحصل على كارت "ميزة" من البنوك؟

تقدم البنوك إمكانية الحصول على بطاقة "ميزة" المحلية للدفع الإلكتروني، والتي صدرت بناء على تعليمات من البنك المركزي.



وترصد "الدستور" كيفية حصول المواطن على بطاقة ميزة من البنوك:ـ



- الحد الأدنى للسن للحصول على الكارت 16 عامًا.

- يجرى إصدار البطاقة بدون الحاجة لفتح حساب، ولا يمكن ربطه بأي حساب بالبنك اعتبارا من سن 16 عاما.



- رسوم إصدار البطاقة 15 جنيهًا.



- مدة البطاقة عامين من تاريخ الإصدار ولا تجدد.



- بعد انتهاء صلاحية البطاقة يتم تقديم طلب لإصدار بطاقة جديدة برسوم جديدة.



- يتم الإيداع النقدي من أحد فروع بنك مصر أو من خلال ماكينات الصراف الآلي القابلة لخدمة الإيداع النقدي بالبنك.



- الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي داخل مصر 10 آلاف جنيه بحد أقصى 5 حركات يوميًا، و50 ألف جنيه شهريًا.



- يمكن اتخاذ أي إجراء على البطاقة من خلال أي فرع بدون التقيد بفرع محدد.



- غير متاح استخدام البطاقة على شبكة الإنترنت.