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محطة تل أبيب

"توتر في الليكود": هل يستعد الحزب لـ"ما بعد نتنياهو" ؟

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:27 م
جريدة الدستور
سارة شريف
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أفادت صحيفة "معاريف" أن هناك توتر داخل حزب الليكود على خلفية احتمالات إجراء انتخابات ثالثة وإجراء انتخابات داخلية في الحزب، والتي يسعى عضو الكنيست جدعون ساعر، إلى التنافس فيها أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن قال رئيس مركز الليكود لحزب الليكود حاييم كاتس، خلال اجتماع الكتلة مؤخراً بأنه سيصدر خطاباً يدعو فيه مركز الحزب لإلغاء الانتخابات التمهيدية لقائمة الحزب للكنيست، وقالت وزير الثقافة "ميري ريجيف": "إنه يعتقد أيضاً أنه يجب أيضًا إلغاء الانتخابات التمهيدية لمنصب رئيس الحزب".

وكان "نتنياهو" وقد اتفق مع "كاتس" على تقديم اقتراح مشترك إلى مركز الليكود بعدم عقد انتخابات تمهيدية على قائمة الليكود للكنيست، بعد فشله في تشكيل حكومة،
يسعى نتنياهو إلى إلغاء الانتخابات الداخلية على رئاسة الحزب، ولاختيار قائمة المرشحين في حال جرت انتخابات ثالثة، للحفاظ على زعامته، تفاديًا لظهور منافسين له على رئاسة الليكود.
وفيما يتعلق بإمكانية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة إلى أنه وفقاً للقانون الإسرائيلي فإنه على أعضاء الكنيست البت في هذه المسألة لا سيما من الليكود، وإذا لم يتم إيجاد حل لهذه المسألة في الحلبة السياسية فعندها لن يكون أمام المحكمة كما يبدو خيار سوى النظر في هذا الأمر.
ومن المنتظر أن يصدر المستشار القانوني للحكومة "أفيحاي مندبليت" قراراً بتسليم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين الحقائب الأربعة التي يشغل فيها منصب وزير، وذلك عقب إعلان تقديم لائحة الاتهام ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والحقائب الأربعة هي: الصحة، والرفاه الاجتماعية، والزراعة، وشئون الشتات.
من ناحية أخرى، فإن "جانتس" يحاول عقد تحالف مع "الليكود" لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أن يقوم الحزب بإقالة نتنياهو واختيار رئيس جديد للحزب على خلفية التهم التي وجهت له، وحتى الى، موقف الليكود يعد غامضاً، فأصدر الليكود بياناً استخف فيه بهذا الاقتراح وعرض على تحالف أزرق أبيض استبدال جانتس لأنه فشل في مهمة تشكيل الحكومة، وهو ما أعطى انطباعاَ أن الليكود لم يتخل بعد عن "بيبي".
التوتر في الليكود مصدره عضو الكنيست "جدعون ساعر" والعدو القديم لنتنياهو الذي كان يريد المنافسة على الانتخابات التمهيدية للحزب قبل انتخابات 2015، ووقتها ههده نتنياهو بكشف أمور خطيرة عنه مما جعله وقتها يتراجع، ويعتزل الحياة السياسية، ولم يعد إلى الساحة إلا بعد ظهور التهم ضد نتنياهو وبدء التحقيق فيها خلال الأشهر الأخيرة.
وانتقد "ساعر" ردود فعل نتنياهو على قرار توجيه التهم ضده التي وصفها بالانقلاب ضده، قائلاً: "من المستحيل التحدث عن قرارات المحكمة العليا باعتباره انقلابا، فنحن نخلق جوًا من الفوضى في البلاد، وأنا أعارض هذا"، فيما توجه "ساعر" إلى رئيس اللجنة المركزية لليكود لعقد اجتماع عاجل للجنة من أجل اتخذا قرار بإجراء انتخابات مركزية لاختيار رئيس للحزب من أجل الحيلولة دون التوجه إلى انتخابات عامة جديدة. وطلب ساعر أن يتم ذلك في غضون أسبوعين قبل انتهاء مهلة 21 يوم الممنوحة للكنيست لتسمية رئيس للحكومة، وبينما يسود التوتر في الليكود، إلا ان الكتلة اليمينة لم تسمع فيها أصوات تمرد (حتى الآن).

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