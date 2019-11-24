"قورة": القضية الفلسطينية تحظى باهتمام مصري كبير

قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، وجميع المحافل الدولية خير شاهد على ذلك، ففى أى محفل من المحافل الدولية تؤكد مصر حرصها على القضية الفلسطينية، وأهمية التوصل لحل للنزاع القائم، ولا تدخر جهدًا من أجل هذا الهدف.



وأعلن قورة رفضه القطعي للتصريحات الخاصة بوزير الخارجية الأمريكية، الذى قال فيه إن بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة فى فلسطين أمر لا يخالف القانون الدولى، مؤكدًا أن هذه الأراضي المحتلة، طبقًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، ولا يجوز للسلطة المحتلة أن تغير طبيعة الأراضي المحتلة، قائلًا: "يشرعون ما يريدون ويحرمون ما يريدون".



وأشار القيادى الوفدى إلى أن توقيع عريضة من قبل 135 عضوًا من الكونجرس الأمريكي دلالة واضحة على رفضهم تصريحات "بومبيو" المتعلق بالمستوطنات، يؤكد أن هذا القرار مخالف للشرعية بما لا يدع مجالًا للشك وعلى المجتمع الدولى البت في هذه التصريحات المخالفة للقانون والشرعية الدولية، ووقف المجازر التي تمارسها السلطات الإسرائيلية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني هناك.