"مهندسين الإسكندرية" تشارك بملتقى فض المنازعات البحرية

شارك الدكتور محمد الدقاق، أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، ممثلا عن النقابة، اليوم، في الملتقى العربي الخامس لفض المنازعات البحرية استراتيجيات النقل والقضايا البحرية المعاصرة، الذى تقام فعالياته في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2019 بقاعة مؤتمرات هيئة ميناء الإسكندرية.



وفى كلمة له تحدث الدكتور محمد الدقاق، عن الموانىء الذكية ومتطلبات الانتقال لها، واستراتيجيات النقل والقضايا البحرية المعاصرة، مؤكدًا أهمية صناعة النقل البحري كأحد أهم أدوات التنمية، ودوره الأساسي في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.



فيما نوه أمين النقابة إلى أنه على هامش الملتقى ستقام ورشة عمل عن الأصول الفنية لتقييم الأضرار الناتجة عن حوادث السفن وإعداد تقارير المعاينة الخاصة بها.



ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم فهمى، رئيس أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية، أن الملتقى فى انعقاده الخامس سيتناول العديد من المحاور الهامة، منها النقل الدولي واللوجيستيات ودورهما في دعم خطط التنمية المستقبلية، ومستحدثات النقل وتكنولوجيا المعلومات الرقمية، بالإضافة إلى محور الجرائم الدولية وأثرها على صناعة النقل البحري والمستحدث في مجال النقل البحري ومنازعاته.