ضبط 7000 لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

ضبطت مديرية التموين بالبحيرة سيارة دون لوحات معدنية محملة بكميات كبيرة من السولار والبنزين تقدر بـ 7000 لتر دون فواتير تدل على مصدرها.



جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات، محافظ البحيرة والمحاسب كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة والعقيد وجدي الصيرفي مدير إدارة مباحث التموين بالبحيرة وتوجيهات إسماعيل شلبى وكيل مديرية التموين بالبحيرة بضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة ومراقبة الإعلان على الأسعار.



كما تم ضبط شخص بحوزته 17 شيكارة سماد يوريا مدعمة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.