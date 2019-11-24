شافكي المنيري: كتبت "أيام في بيت المحترم" عشان أخف

تحدثت الإعلامية شافكي المنيري، زوجة الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، عن كتابها "أيام في بيت المحترم" الذي يتناول صورة الفنان الراحل فى عيون زوجته كفنان وإنسان تميز بسمة الاحترام في حياته الخاصة وحياته الفنية، قائلة: "إن الكتاب كان بمثابة محاولة لإخراج كل ما بداخلي ناحية ممدوح من مشاعر وبكاء وصراخ"، مشيرة إلى أن النفس تهدأ وترتاح عند الكتابة عمن نحب بما نشعر.



وأضافت "المنيري"، خلال لقاءها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع على فضائية "cbc": "الكتابة تشبه الدواء، وعندما نكتب نشعر أن شخص ما سيقرأ، والرسالة ستصل حتمًا".



وتابعت: "أنا أكتب منذ زمن لكني لم أقم بالنشر، لدرجة أن ممدوح اقترح علي فكرة الكتابة أيام الثورة، لكني كنت مشغولة بتربية ابنتي، بالإضافة إلى عملي، واهتمامي بوالدتي، والكتابة تتطلب وقت لم أتمكن من اتاحته".



وأكملت: "أن فاجعة وفاته مرّت عليها وتتذكر تفاصيلها وأنها حدثت البارحة وليس كأنها منذ أربع سنوات".



وأردفت: "منذ وفاته، كنت أشعر بأني أتحدث كثيرًا عنه، لأصدقائي والمقربين مني، لدرجة اني شعرت بأنني أجهدتهم بكثرة الحديث، فقررت أن أوثق هذه الأحداث في كتاب، لأني لم أرد أن أُتعب من حولي وحتى أخف".