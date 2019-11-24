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حوادث

الأمن يفك شفرة سرقة المساكن بأكتوبر: السر في رش المبيدات

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
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ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، أخطر تشكيل عصابى لسرقة المساكن منتحلين صفة عمال رش مبيدات فى أكتوبر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مفادها قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة المساكن بانتحال صفة عمال رش مبيدات بالشقق السكنية، ويتخذان دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 26 واقعة سرقة، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات (13هاتف محمول - 18 جهاز "لاب توب" - مبلغ 1500 جنيه).

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

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