ترامب: ثلاثة أرباع الأمريكيين ضد عزلي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن ثلاثة أرباع الأمريكيين يعارضون إجراءات المساءلة الهادفة لعزله.



وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استطلاعات الرأي انقلبت بشكل كبير ضد عزلي، خاصة في الولايات المتأرجحة (التي لا تضم أغلبية سياسية جمهورية أو ديمقراطية)".



وأضاف أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن "75% من المستطلعين عارضوا عزلي مقابل 25% أيدوا.. شكرا لكم".