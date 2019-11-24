ترامب: ثلاثة أرباع الأمريكيين ضد عزلي
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:02 م
وكالاتطباعة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن ثلاثة أرباع الأمريكيين يعارضون إجراءات المساءلة الهادفة لعزله.
وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استطلاعات الرأي انقلبت بشكل كبير ضد عزلي، خاصة في الولايات المتأرجحة (التي لا تضم أغلبية سياسية جمهورية أو ديمقراطية)".
وأضاف أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن "75% من المستطلعين عارضوا عزلي مقابل 25% أيدوا.. شكرا لكم".
وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استطلاعات الرأي انقلبت بشكل كبير ضد عزلي، خاصة في الولايات المتأرجحة (التي لا تضم أغلبية سياسية جمهورية أو ديمقراطية)".
وأضاف أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن "75% من المستطلعين عارضوا عزلي مقابل 25% أيدوا.. شكرا لكم".