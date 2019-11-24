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مصر

الكلية الحربية تستقبل الطلاب الجدد المقبولين بالكليات والمعاهد العسكرية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نظمت الكلية الحربية حفل استقبال للطلاب الجدد المقبولين بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019.

وبدأ الاحتفال بعرض الموسيقات العسكرية واستعراض حرس الشرف أمام منصة الكلية الحربية، أعقبه اصطفاف الطلاب المستجدين بأرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم الجدد في الاحتفال باستقبالهم بالعرض العسكري لمقاتلي الكلية من مختلف السنوات الدراسية يتقدمهم حملة الأعلام بأرض طابور الكلية الحربية.

وألقى أقدم طلبة الكلية الحربية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين وانضمامهم لزملائهم من طلبة الكليات العسكرية، وأكدوا دعمهم للطلبة المستجدين لخلق روح التعاون والولاء والانتماء للقوات المسلحة وردد الطلبة الجدد يمين الولاء.

كما ألقى مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدًا أن اختيارهم جاء بناءً على كفاءتهم ولياقتهم الطبية والرياضية والعلمية والنفسية.

وأكد أن الاختيار تم بكل نزاهة وحيادية من ضمن أكثر من مائة ألف طالب تقدموا للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية خلال هذا العام، منوها بأن القوات المسلحة انتقت أكفاء الرجال لنيل أشرف المهام وأنه لا ولاء ولا انتماء إلا لمصر وقواتها المسلحة، مشيرًا إلى أنهم صفوة الصفوة من شباب مصر وأن الاختيار مثل كافة فئات وطوائف المجتمع المصري ومن كافة المستويات الاجتماعية لهدف واحد وهو اختيار الأفضل للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأشار الطلبة الجدد إلى اعتزازهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة معبرين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم في الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلًا بعد جيل.

وأعرب أهالي الطلاب المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانتماء أبنائهم للقوات المسلحة وأكدوا أنهم لن يبخلوا عن وطنهم بأي من أبنائهم لتبقى رايات مصر عالية خفاقة في عنان السماء.

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