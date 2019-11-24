ضبط "كاكا" بحوزته حشيش وخرطوش بالغربية

شنت وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا بالغربية حملة أمنية استهدفت أوكار مروجي المواد المخدرة، حيث تم ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش المخدر.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن وحدة مباحث قسم أول طنطا بقيادة الرائد يوسف الجندي، والنقيب محمد العسّال، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام من ضبط (محمد.أ.أ)، وشهرته كاكا، عاطل، 27 سنة، مقيم حارة منوف ثان طنطا وبحوزته فرد خرطوش و11 قطعة حشيش كبيرة الحجم ومبلغ مالي وهاتف وسيارة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.