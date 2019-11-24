تفاصيل اتهام أوكرانية زوجها المصرى بخطف نجليها

كشفت مصادر أمنية ملابسات وتفاصيل ما تداوله أحد المواقع الإخبارية بتاريخ 23 نوفمبر الجارى تحت عنوان (حكاية خطف "كريم وأمير" بالرحاب.. ورسالة مؤثرة من والدتهما الأوكرانية) بشأن اختفاء الطفلين كريم أحمد محمد، 7 سنوات وشقيقه أمير 6 سنوات واتهام والدتهما، التي تحمل الجنسية الأوكرانية، والدهما "مصري الجنسية " بخطفهما.



وأوضحت المصادر أنه بالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 8 - 11 - 2019، وصل بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "تحمل الجنسية الأوكرانية" مقيمة في دائرة القسم، تتضرر فيه من قيام زوجها "مصرى الجنسية" مقيم بمدينة دمياط، بأخذ نجليها المذكورين.



وبين المصدر أنه يوجد نزاع بين المُبلغة وزوجها على حضانة الطفلين. موضحا أنه تحرر عن الواقعة محضر رقم 92882019 إدارى القسم، واتُخذت الإجراءات القانونية حياله.