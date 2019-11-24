الأحد 24 نوفمبر 2019 الموافق 27 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام قسم شرطة التبين

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
طباعة
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة 48 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين" لجلسة 27 نوفمبر الجاري.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتورعلى عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة في قسم شرطة التبين عمدًا مع سبق والإصرار، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم لتعريض سلامة المجتمع للخطر، تخريب أملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية "قسم التبين"، وإطلاق أعيره نارية تجاه من في القسم، وإضرام النار به، ما أدى إلى احتراقه بالكامل، وسرقة الأسلحة الأميري بالإكراه، وإتلاف أموال ثابتة ومنقولة هي السيارات المملوكة لوزارة الداخلية، وأخرى على ذمة قضايا القسم، وأضرموا فيها النيران.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم، سرقة وإتلاف مستندات وسجلات والأوراق من داخل ديوان قسم التبين، وتمكنوا وآخرين متهمين المقبوض عليهم الذي ببلغ عددهم 14 متهما من الهرب، وحازوا أسلحة بنادق غير مششخنة وفرد خرطوش، وحازوا أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء الأشخاص، وطلبت تطبيق أقصى عقوبة على المتهمين.

وقد أسندت النيابة أيضًا للمتهمين تهم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

كواليس اللحظات الأخيرة في "البترول" قبل التعديل الوزاري

منذ حوالي 22 ساعة

حنان ترك: فيفي عبده وراء قراري بالانفصال ليلة الزفاف

منذ حوالي 20 ساعة

محمد الباز يرد على أكاذيب المحامى "الضلالى" أحمد البحقيرى

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الليلة في "90 دقيقة".. أحمد غزالي يكشف كيف تجند الإخوان عناصرها؟

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

حنان ترك: فيفي عبده وراء قراري بالانفصال ليلة الزفاف

أشرف زكي: وفاة حسن حسني وهادي الجيار مجرد شائعات

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

شقيق أمير قطر يوجه رسالة إلى السعودية

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الكلاب تبلغ منتصف أعمارها بيولوجيا في عامها الثاني

علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعى لتصميم دواء جديد للسل

المضادات الحيوية تزيد خطر الإصابة بالشلل الرعاش

أمريكا تحظر جميع أنواع التبغ ذات النكهة

الرئيس نيوز

خاص|سياسي سوداني: البرهان أصبح رجل دولة..وسياسات قوى الحرية تعيد العسكر

"عبد العال" يستقبل سفير الإمارات ويتلقى دعوة احتفالات يوم الاستقلال

"معيط" يوجه بالاستمرار في تطوير منظومة العمل بالضرائب العقارية

وزير المالية يعين رئيساً جديداً لمصلحة الضرائب العقارية

منوعات

2147 حالة وفاة بأمراض معدية في الصين خلال شهر

دراسة: ارتفاع سرعة الرياح السطحية فى العالم منذ عام 2010

تكلفة الرحلة بمروحية شركة أوبر أقل تكلفة من الرحلة بسيارتها

علماء يكشفون عن حساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر

كشكول

"أظهر عورته أمام طالبتين".. جريمة خادشة للحياء بجامعة بني سويف

"التعليم" تتيح خدمات جديدة وفق خطة التطوير

ولي أمر: مديرة المدرسة شلت حركة ابنى وقصت شعره

بروتوكول بين البيئة و"المعلمين" لتشجير المدارس

إسلام سياسي

بدرى المدنى: رسول الله هو أول صوفى فى التاريخ... (حوار)

ربيع العايدى: الصوفية تضم شيوخاً وعباقرة وتحتاج أن تأخذ الفرصة فقط - حوار

انقسام جديد بين عنصار الإرهابية حول دعم المقاول الأجير "لا تقنعنونا به لأنه ساذج"

إعادة تأهيل السجون العراقية لاستيعاب عناصر "داعش"

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
كل هذا المرار.. فى بنى مزار
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
المزيد

الثقافة

سعيد الكفراوى.. حكايات عن ناس طيبين بصالون الجزويت

"بهجورى.. 88 عام من الفن" بجاليرى ليوان.. السبت

افتتاح معرض "الموسيقى الهادئة" لـ عصام معروف

ندوة "متحف الشارع" في مهرجان كايروجرا.. الثلاثاء

صفحتنا ع الفيس بوك