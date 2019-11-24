تعاون مصرى فلسطينى لتطوير الإعلام

استقبل اليوم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السيد أحمد عساف، وزير الإعلام الفلسطيني والوفد المرافق له حيث بحث الجانبان سُبل تنشيط التعاون الإعلامي بين الهيئة الوطنية للإعلام وزارة الإعلام الفلسطينية.



وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين نصت بنوده على التبادل البرامجي والدرامي

والتدريب في مختلف المجالات الإعلامية.



حيث أشاد الجانب الفلسطيني بالأعمال الدرامية المصرية التي تعشقها وتتابعها جموع الشعب الفلسطيني وأن مصر هي قلب العالم العربي ومنارته الثقافية.



كما ناقش الجانبان مختلف وجهات النظر والتنسيق المتواصل حول القضايا الإعلامية المشتركة وأكد حسين زين على دور مصر الداعم والمتواصل للقضية الفلسطينية وتقديم المساندة الإعلامية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وأبدى حسين زين اعتزازه بالتعاون والعمل المثمر مع الجانب الفلسطيني مؤكدًا على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بما يحقق تعزيز مختلف أوجه التعاون الإعلامي بين الجانبين.