حقيقة اختفاء عقار "باكلوفين" من الصيدليات

"باكلوفين" دواء يساعد على ارتخاء عضلات الجسم للحد من الشد العضلي الناتج عن بعض المشاكل الصحية، مثل التصلب المتعدد، إصابات العمود الفقري، يباع في الأسواق علي هيئة أقراص أو بودرة.



رغم أهمية العقار للمرضي، الذين تنوعت أعمارهم بين الشباب، الكبار، حتى الأطفال، وأنه يعتبر الوحيد الذي يستخدم لارتخاء العضلات، حتى يسمح بالتدخل الطبي من خلال العلاج الطبيعي، لتدارك الأزمة الصحية التي يشعر بها المريض، لكنه غير متوفر بالصيدليات.



وقال محمد إبراهيم، صيدلي، في الجيزة، إن العقار اختفى من الأسواق منذ حوالي ستة أشهر، بسبب زيادة إقبال المواطنين عليه، لأنه يقلل من الأعراض الجانبية للشد العضلي، التصلب المتعدد، إصابات العمود الفقري، موضحًا: "يستعمله ناس كتير جدًا".



وأوضح علي محمد، صيدلي، بالعمرانية الغربية، أن العقار كان متوفرًا في الأسواق، إلا أن الإقبال عليه كثير بسبب ارتفاع ثمنه.







