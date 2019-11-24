النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة الطالبة شهد

أمر النائب العام، اليوم الأحد، بإسدال الستار على قضية الطالبة شهد، مشيرًا إلى أنه لا داعي لإقامة الدعوى الجنائية بعد نفي الشبهة الجنائية في وفاتها.





وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 7583 لسنة 2019 إداري الوراق عن معاناة الطالبة شهد أحمد من أزمة نفسية خلال أوقات متقطعة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وبعد التحاقها بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس انتقلت من محل إقامتها بمدينة العريش؛ للإقامة مؤقتًا بوحدة سكنية استأجرها والدها بمدينة الإسماعيلية، أقامت فيها مع صديقة لها، وذلك لتكون قريبة من جامعتها.





وقبل وفاتها بحوالي شهر عادت إليها الأزمة النفسية، والتي سببت لها أرقًا منعها من النوم أكثر من ساعتين يوميًا، وانطلقت والدتها للإقامة معها، وعرضتها على طبيب نفسي، وأكد أنها تعاني من وسواس قهري.





وأضافت التحقيقات، أنه في صباح اليوم التالي أنهت شهد يومها في الجامعة ثم طلبت من صديقاتها نقودًا وادَّعت أنها متعبة وترغب بمغادرة الجامعة والعودة إلى مسكنها، واختفت عن الأنظار ثم ظهرت مرة أخرى بشارع محمد عباس بالوراق.





وفي أثناء غيابها ظل والدها يسأل عنها، ثم أبلغ السلطات المعنية باختفائها في صباح اليوم التالي.





ونُشر على صفحة جامعة قناة السويس على موقع "فيسبوك" من العثور على حقيبة يد شهد ومتعلقاتها، والتي لم يكن من بينها هاتفها المحمول، فانتقل والدها إلى مكان العثور على الحقيبة وعلم من الموجودين بالمكان بمشاهدة جثمان فتاة طافيًا على مياه النيل، وأنه نُقل إلى المشرحة؛ فانتقل إليه وتيقن أنه جثمان كريمته شهد وأنها فارقت الحياة.





وذكرت التحقيقات أن النيابة العامة سألت والد المتوفاة، فأكد محاولته الاتصال بها يوم اختفائها وتَعَذُّرَ وصوله إليها لغلق هاتفها، واستعلمت النيابة العامة عن سجلاتها، والتي قطعت بأن المتوفاة لم تستخدم الرقم الخاص بهاتفها منذ الرابع من نوفمبر الجاري.



