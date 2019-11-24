كواليس اللحظات الأخيرة داخل "التجارة والصناعة" قبل التعديل الوزاري

تشهد وزارة التجارة والصناعة حالة من الترقب حول التعديل الوزاري المرتقب، خلال الساعات المقبلة، والذي يشمل عددا من الوزراء والمحافظين على مستوى الحكومة.



ونشبت الكثير من المشادات من قبل التجار والمصنعين، خلال الفترة الماضية، ضد الوزير عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة الحالي، بسبب تغيير الكثير من السياسات منذ توليه الوزارة، فضلًا عن تباطؤ العمل على بعض الملفات الأخرى، مثال ذلك استراتيجية صناعة السيارات التي لم يعلن لملامحها أي بيان رسمي منذ توليه منصبه، الأمر الذي تسبب في كثير من الشكاوى والتساؤلات، بشأن إن كان تم إلغاؤها؟ وما سبب تأخر الإعلان عنها إلى الآن؟



وتولي نصار الوزارة في 14 يونيو 2018، حيث أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كوزير للتجارة والصناعة.



وشهدت الساعات الأخيرة في وزارة التجارة والصناعة، عمل اجتماعات مكثفة، فضلًا عن مشاركة الوزير في جلسة "تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في إفريقيا"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار من أجل إفريقيا، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وكان نصار شارك في ورشة عمل "صنع في إفريقيا" المقامة في العاصمة الإدارية، لتعزيز التعاون الصناعي بين دول القارة السمراء، وذلك بمشاركة وزراء صناعة ورؤساء اتحادات صناعات وممثلي القطاع الخاص من 25 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلي 8 دول أوروبية والصين، إلى جانب ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والمفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة بقارة إفريقيا والاتحاد الإفريقي، والكوميسا، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة، وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلي المجالس التصديرية والجهاز المصرفي.