الأحد 24 نوفمبر 2019 الموافق 27 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الترقب يسيطر عليها

كواليس اللحظات الأخيرة داخل "التجارة والصناعة" قبل التعديل الوزاري

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء أبو العزم
طباعة
تشهد وزارة التجارة والصناعة حالة من الترقب حول التعديل الوزاري المرتقب، خلال الساعات المقبلة، والذي يشمل عددا من الوزراء والمحافظين على مستوى الحكومة.

ونشبت الكثير من المشادات من قبل التجار والمصنعين، خلال الفترة الماضية، ضد الوزير عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة الحالي، بسبب تغيير الكثير من السياسات منذ توليه الوزارة، فضلًا عن تباطؤ العمل على بعض الملفات الأخرى، مثال ذلك استراتيجية صناعة السيارات التي لم يعلن لملامحها أي بيان رسمي منذ توليه منصبه، الأمر الذي تسبب في كثير من الشكاوى والتساؤلات، بشأن إن كان تم إلغاؤها؟ وما سبب تأخر الإعلان عنها إلى الآن؟

وتولي نصار الوزارة في 14 يونيو 2018، حيث أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كوزير للتجارة والصناعة.

وشهدت الساعات الأخيرة في وزارة التجارة والصناعة، عمل اجتماعات مكثفة، فضلًا عن مشاركة الوزير في جلسة "تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في إفريقيا"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار من أجل إفريقيا، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان نصار شارك في ورشة عمل "صنع في إفريقيا" المقامة في العاصمة الإدارية، لتعزيز التعاون الصناعي بين دول القارة السمراء، وذلك بمشاركة وزراء صناعة ورؤساء اتحادات صناعات وممثلي القطاع الخاص من 25 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلي 8 دول أوروبية والصين، إلى جانب ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والمفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة بقارة إفريقيا والاتحاد الإفريقي، والكوميسا، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة، وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلي المجالس التصديرية والجهاز المصرفي.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و نصف

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة الطالبة شهد

منذ حوالي 6 ساعات

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

منذ حوالي 5 ساعات

بعد غياب أكثر من 60 يومًا.. مصادر: محافظ جديد في البحر الأحمر

منذ حوالي 20 ساعة

محمد الباز يرد على أكاذيب المحامى "الضلالى" أحمد البحقيرى

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

حنان ترك: فيفي عبده وراء قراري بالانفصال ليلة الزفاف

أشرف زكي: وفاة حسن حسني وهادي الجيار مجرد شائعات

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

شقيق أمير قطر يوجه رسالة إلى السعودية

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الكلاب تبلغ منتصف أعمارها بيولوجيا في عامها الثاني

علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعى لتصميم دواء جديد للسل

المضادات الحيوية تزيد خطر الإصابة بالشلل الرعاش

أمريكا تحظر جميع أنواع التبغ ذات النكهة

الرئيس نيوز

خاص|سياسي سوداني: البرهان أصبح رجل دولة..وسياسات قوى الحرية تعيد العسكر

"عبد العال" يستقبل سفير الإمارات ويتلقى دعوة احتفالات يوم الاستقلال

"معيط" يوجه بالاستمرار في تطوير منظومة العمل بالضرائب العقارية

وزير المالية يعين رئيساً جديداً لمصلحة الضرائب العقارية

منوعات

2147 حالة وفاة بأمراض معدية في الصين خلال شهر

دراسة: ارتفاع سرعة الرياح السطحية فى العالم منذ عام 2010

تكلفة الرحلة بمروحية شركة أوبر أقل تكلفة من الرحلة بسيارتها

علماء يكشفون عن حساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر

كشكول

"أظهر عورته أمام طالبتين".. جريمة خادشة للحياء بجامعة بني سويف

"التعليم" تتيح خدمات جديدة وفق خطة التطوير

ولي أمر: مديرة المدرسة شلت حركة ابنى وقصت شعره

بروتوكول بين البيئة و"المعلمين" لتشجير المدارس

إسلام سياسي

بدرى المدنى: رسول الله هو أول صوفى فى التاريخ... (حوار)

ربيع العايدى: الصوفية تضم شيوخاً وعباقرة وتحتاج أن تأخذ الفرصة فقط - حوار

انقسام جديد بين عنصار الإرهابية حول دعم المقاول الأجير "لا تقنعنونا به لأنه ساذج"

إعادة تأهيل السجون العراقية لاستيعاب عناصر "داعش"

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
كل هذا المرار.. فى بنى مزار
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
المزيد

الثقافة

سعيد الكفراوى.. حكايات عن ناس طيبين بصالون الجزويت

"بهجورى.. 88 عام من الفن" بجاليرى ليوان.. السبت

افتتاح معرض "الموسيقى الهادئة" لـ عصام معروف

ندوة "متحف الشارع" في مهرجان كايروجرا.. الثلاثاء

صفحتنا ع الفيس بوك