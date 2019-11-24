سعيد الكفراوى.. حكايات عن ناس طيبين بصالون الجزويت

يستضيف صالون الجزويت الثقافي الشهري٬ الذي يشرف عليه ويديره الكاتب هشاف أصلان٬ في السابعة من مساء الأربعاء المقبل٬ الكاتب الكبير سعيد الكفراوي في لقاء مفتوح بعنوان "سعيد الكفراوي.. حكايات عن ناس طيبين".



الكفراوي أحد كتاب الستينيات، الجيل الأدبي الأكثر أثرًا في الكتابة المصرية، بوصفه حمل الهموم نفسها، فنيًا وسياسيًا، والإحباطات ذاتها، بعضهم استطاع إكمال مشوار الكتابة، وبعضهم غلّف نفسه بإحباطه وتوارى. كانوا يكتبون معًا، بينما يحتفظ كل منهم بخصوصيته.



وعلى عكس أبناء جيله، الذين بدأ أغلبهم بكتابة القصة، ثم اتجه إلى كتابة الرواية، ظل هو في مكانه، مخلصًا للقصة القصيرة كوسيط سردي، فأصدر مجموعات: "مدينة الموت الجميل" و"ستر العورة" و"دوائر من حنين" و"كُشك الموسيقى"، فضلًا عن مختارات قصصية حملت عنوان إحدى قصصه: "زبيدة والوحش".



يقف سعيد الكفراوي في كتابته عند تلك المنطقة العجائبية من غرابة الواقع. الفانتازيا الآتية من الموروث الريفي المصري. المساءات في القرى، وبين المقابر وأصوات "العديد"، في كتابة تحاول، أغلب الوقت، استعادة شيء من تلك الطفولة الريفية في رؤيتها لهذا العالم بعين مختلفة.

