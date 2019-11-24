"حكاية الجلالة" حلقة خاصة من برنامج ابن مصر مع مصطفى المنشاوي

يقدم الإعلامي مصطفى المنشاوي حلقة خاصة عن "حكاية الجلالة" من داخل هضبة الجلالة وهي أحد أهم المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها الآن، وذلك يوم الثلاثاء في برنامج "ابن مصر" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة المحور.



و صرح المنشاوي: "أن الجلالة اسم على مسمى فهي حكاية وطن وشعب يصنع المستحيل، وإن كان الصعود للجبل صعب فمن المستحيل شق الجبل وهذا ما صنعته إرادة المصريين في مشروع الجلالة، فالجلالة تمتلك عبقرية المكان والزمان والإنسان، وقمنا بعمل جولة داخل مصانع الرخام والجرانيت التي أصبحت علامة دولية وكذا جامعة الجلالة الجديدة والمنتجع السياحي ".



‎يذكر أن برنامج "ابن مصر" أسبوعي مسجل، ينتمي إلى فئة البرامج الحوارية، ويسلط الضوء على الرموز المضيئة من أبناء المجتمع المصري باعتبارهم القدوة المرجوة.