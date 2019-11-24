ياسمين الحصرى: والدى أول من واجه تحريف القرآن (فيديو)

قالت ياسمين الحصري، نجلة الشيخ الراحل محمود خليل الحصري، إن والدها شيخ المقرئين كان متقنا عمله وأول من واجه تحريف القرآن، لافتة إلى أنه كان محبًا لكتاب الله ويشرف دائمًا بجملة "أنا خادم القرآن الكريم".



وأضافت "الحصري"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن والدها كان حريصا على التعلم ويحتفي بطلب أي عالم يرغب في تعلمه على يديه، موضحة أنه وثق القرآن الكريم صوتا لمنع المغالطات وتحريف القرآن، والتي كانت في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بفكرة إنشاء إذاعة للقرآن الكريم التي كانت الأولى في العالم والشرق الأوسط.



وأشارت "الحصري"، إلى أن حياة والدها كانت مليئة بالصبر والجهاد للارتقاء بمكانة القرآن ليصطفيه الله ويجعله أول "جمع صوتي في العالم للقرآن الكريم" بصوت الشيخ الحصري وقام بترتيله بقراءة حفص، والتي كانت وقتها المعتادة في مصر.

