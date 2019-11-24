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حوادث

إحالة أوراق أب ذبح ابنته وعشيقها للمفتي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:57 م
جريدة الدستور
البحيرة - معوض هويدى
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قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية" المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار جمال طوسن وعضوية المستشارين شريف فارس عبد الوارث، محمد المر، إحالة أوراق مدير بشركة بترول قتل نجلته وعشيقها في أول أيام عيد الأضحى الماضي، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

كما قررت المحكمة تحديد جلسة 26 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم على نجلي المتهم الأول، اللذان شاركاه في ارتكاب الجريمة والتخلص من المجني عليهما.

وكان أهالي قرية زاوية غزال بمحافظة البحيرة استيقظوا في ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، على جريمة قتل مروعة، حيث أقدم موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجليه على ذبح ابنته وشاب عقب ضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل المنزل.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، فانتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، "فاطمة.ا.م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة "ا. م. أ" موظف بدرجة مدير عام في إحدى الشركات، ونجليه "م" بالمرحلة الثانوية العامة، و" أ " بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، انتقامًا للشرف عقب ضبطهما في وضع مخل بالآداب بغرفة المجني عليها بمنزل المتهم الرئيسي.

وقال المتهم الأول في اعترفاته: "شعرت بوجود حركة غريبة في الساعات الأولى من الصباح، وبالصعود إلى الطابق الأعلى، وجدت ابنتي في أحضان شاب في وضع مخل بالآداب، فقيدتهما بالحبال بمساعدة نجلي.. وأصدرت الأمر لابني الأكبر بذبح شقيقته والشاب ولكنه رفض، فأمرت ابني الآخر بتنفيذ الأمر، انتقامًا لشرف العائلة وبالفعل نفذ وقتل شقيقته والشاب".

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7411 إداري مركز شرطة دمنهور، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات.

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