رئيس أركان جيش الاحتلال يجرى جولة لـ180 موقعًا عسكريًا

أجرى أفيف كوخافي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جولة لـ180 موقعًا عسكريا، حسبما بثت إذاعة الجيش.



وشملت جولة كوخافي العديد من تمركزات الجيش بدْءا من الجبهات الشمالية، حتى القوات الموجود في مدينة "إيلات" بالجنوب، حيث أجرى تفتشيا على الحالة الأمنية ومجريات الأوضاع هناك.



وتأتي الجولة قبل الاجتماع المقرر عقده بين كوخافي ومارك ميلي، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأمريكي، في تل أبيب، حيث وصل الأخير إلى تل أبيب، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام يلتقي خلالها مسئولين عسكريين وسياسيين.



وأطلع نفتالي بينيت، وزير جيش الاحتلال، الجمعة الماضية، مارك إسبير وزير الدفاع الأمريكي، على الأنشطة التي تتبعها إسرائيل من أجل منع التمركز الإيراني في سوريا، فيما أكد الوزيران الشراكة الأمنية الاستراتيجية القوية بين واشنطن وتل أبيب، وأن هناك علاقات أمنية واسعة في العديد من المجالات.