سكرتير عام محافظة الإسكندرية يتابع تنفيذ خطة الرصف بالأحياء

عقد اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام للمحافظة نيابة عن محافظ الإسكندرية اليوم الاجتماع الدوري لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي للرصف وكذا الوقوف على الأعمال المنفذة لترميم الحفر على مستوى المحافظة والشوارع الرئيسية والجانبية.



وذلك في إطار تنفيذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق بالمحافظة والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية.



جاء ذلك بحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، وخلال الاجتماع ؛ تابع السكرتير العام نسب تنفيذ خطة الرصف، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام برصف الشوارع الداخلية ووجوب توافق خطة الرصف مع احتياجات التي طالب بها أعضاء مجلس النواب كلا في دائرته وذلك تلبيتا لاحتياجات المواطنين، واستمع إلى تقرير من مديرية الطرق بالمحافظة لأهم الشوارع التي يتم العمل على رصفها بكل حي، حيث يتم حاليا رصف شارع ميرزا بنطاق حى المنتزه أول، وبنطاق حى شرق تم البدء في رصف أرض الفولي، ومدخل أبيس، وفي حي الجمرك يتم حاليا رصف مربع اللبان وشارع مراد بك وذلك بعد تدعيم الشنايش ورفع المطابق وتركيب الأرصفة.