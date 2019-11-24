"بهجورى.. 88 عام من الفن" بجاليرى ليوان.. السبت

ينظم جاليري ليوان معرض فنى بعنوان" بهجوري...88 عام من الفن" للفنان جورج بهجوري، يوم السبت 7 ديسمبر الساعة السابعة مساء بمقر جاليري ليوان بالزمالك.



ويستمر المعرض حتى الخميس 2 يناير2020، يوميا من 11 صباحا حتي 8 مساء - ما عدا الجمعة.



يضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية بين تصوير زيتي واسكتشات وحفر وسجاد، من مراحل عمرية مختلفة من فترة السبعينات حتي 2019.



رسام الكاريكاتير الساخر والفنان العالمي جورج عبد المسيح بشاي شنودة ساليدس جرجس، ولد عام 1932 في محافظة قنا بالقرب من قرية بضواحي نجع حمادي مشهورة بزراعة القصب والنخيل تسمى بهجورة، الابن الثالث من أسرة متوسطة عاشت بين الأقصر والمنوفية والقاهرة.



تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، درس في كلية الفنون الجميلة بباريس،عمل كرسام كاريكاتيري منذ عام 1953 حتى عام 1975 في مجلتي روز اليوسف وصباح الخير، سافر إلى باريس في عام 1975، وأقام بها حتى عودته إلى القاهرة في تسعينيات القرن الماضي.



أقام البهجوري عشرات المعارض في سائر أرجاء العالم، فاز بجوائز كثيرة، منها الجائزة العالمية الأولى في الكاريكاتير في روما في عامي 1985 و1987.