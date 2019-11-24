1.5 مليون جنيه دعمًا لحملة تحصين الثروة الحيوانية بمطروح

صدق محافظ مطروح على دعم حملة تحصين الثروة الحيوانية بمطروح ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بمبلغ 1، 5 مليون جنيه تيسيرا على مربى الثروة الحيوانية بالمحافظة وتقديم الدعم لتحقيق المستهدف.



وأوضح الدكتور محمد المصري، مدير عام الطب البيطرى بمطروح أن حملة تحصين الثروة الحيوانية التي أطلقتها مديرية الطب البيطري، والتى بدأت أمس السبت وتستمر لمدة شهر، تحت رعاية محافظ مطروح تتضمن التحصين والأدوية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المربين بالمحافظة لتحصين الأغنام والماعز والأبقار وغيرها.



وأكد مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، على أن الحملة تستهدف تحصين جميع الثروة الحيوانية الموجودة بالمحافظة وضرورة تسجيل المربين لأسمائهم بالوحدات البيطرية ومجلس المدينة أو الوحدة المحلية لإدراجهم ضمن المستفيدين من الحملة وتوفير اللقاحات اللازمة بجميع الوحدات البيطرية بمدن المحافظة.



ووجه محافظ مطروح لمديرية الطب البيطرى بتكثيف التوعية للمربين بمدن ومراكز المحافظة بأهمية المشاركة في تحصين حيواناتهم حفاظا على الثروة الحيوانية بالمحافظة وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمربين.