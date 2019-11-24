فوج سياحي أمريكي يزور هرم ميدوم ببنى سويف

استقبلت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، فوجًا سياحيًا ضم 28 سائحًا أمريكيًا، يتبع شركة ايجبتا لويد للسياحة، بعد التنسيق بين إدارة السياحة بالمحافظة وشركة السياحة لإرسال الفوج، ضمن الأجندة السياحية وفي إطار جهود المحافظة في الفترة الأخيرة للنهوض بالقطاع السياحي، وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة "برنامج سياحة اليوم الواحد"، والذي يجري تنفيذه تحت إشراف المحافظ.



وتجول أعضاء الفوج داخل المنطقة الأثرية التي تضم واحة وهرم ميدوم، واستمعوا لشرح من المرشد السياحي عن المكانة التاريخية والقيمة الأثرية لهذا الهرم الذي بناه الأمير "حوني" واستكمله "سنفرو"، ويرجع للأسرة الرابعة وكان مكونًا من 7 درجات لم يتبق منها سوى 4 درجات، حيث تفقد الفوج الهرم ومجموعة المصاطب الخاصة بالأمراء والمصطبة الملكية والمعابد الجنائزية ومقابر التي تحيط بالهرم والخاصة بأمراء الدولة في ذلك الوقت، وقامت إدارة السياحة بإهداء أعضاء الفوج بعض الكتيبات "باللغة الإنجليزية" عن أبرز المعالم السياحية والأثرية التي تتمتع بها بني سويف على مر العصور.



وأشارت رانيا عزت مديرة السياحة بالمحافظة إلى أن إشادة الفوج السياحى بمعالم المحافظة السياحية والأثرية، وامتلاك بني سويف جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى كرم أهلها وحفاوة الاستقبال، والتسهيلات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة وتكليفاته لمسئولي السياحة في هذا الشأن.



ورافق الفوج السياحي كلًا من رانيا عزت مدير عام السياحة بالمحافظة، محمد فتحي مسئول الرحلات بالإدارة، وصاحب الفوج المرشد السياحي مفيد منصور.