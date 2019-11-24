أنغام تفوز بجائزة "Hollywood Music Awards" لعام 2019

فازت المطربة أنغام بجائزة "هوليوود ميوزيك أووردز- Hollywood Music Awards" على مستوى العالم لعام 2019 عن ألبوم "حالة خاصة جدًا" والذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مستوى مصر والوطن العربى.



وطرحت أنغام ألبوم "حالة خاصة جدا" في شهر فبراير الماضي وتعاونت فيه مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" ويضم الألبوم 14 أغنية، وهي: "حالة خاصة جدا" كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، و"يا ريتك فاهمني" كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع مادي، و"هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، و"حبايبنا" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أحمد إبراهيم، "على حسك في أيامي" كلمات جمال الخولي، ألحان خالد عز، توزيع أحمد إبراهيم.



كما يضم "ولا دبلت" كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد العتباني، توزيع أحمد إبراهيم، و"بقول نسياك" كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد عبيه، توزيع وليد فايد، و"نزوة" كلمات سلطان صلاح، ألحان خالد عز، توزيع نادر حمدي، و"بتوصفني بتكسفني" كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع توما، و"هدنة" كلمات صابر كمال، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد العشي، و"أساميك الكتيرة" كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع مادي، و"متطمنة" كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد عبيه، توزيع أحمد إبراهيم، و"ليلى" كلمات كاترين معوض، ألحان هشام بولس، وتوزيع طارق عاكف.‬