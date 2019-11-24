استشارى التنمية: 70% من ثروات الصعيد غير مستغلة (فيديو)
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:45 م
ياسمين عباسطباعة
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، استشاري التنمية والإصلاح الإداري، إن هناك 70% من ثروات الصعيد في مصر غير مستغلة، سواء كانت ثروات معدنية أو حجرية أو بترولية.
وأشار "عبد الوهاب"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن توجه مشروعات التنمية في مصر إلى الصعيد، لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة واستغلال ما به من ثروات، لافتًا إلى أنه تم إنشاء هيئة عامة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ولها مراكز في المحافظات لمتابعة استغلال هذه الموارد والمشروعات التي يمكن إقامتها في تلك المحافظات، بما يعود عليها بالنفع.
وأوضح "عبد الوهاب"، أن من أهم المشروعات التي أنشئت في الصعيد على مدار الخمس سنوات الماضية، هي مشروع المليون ونصف فدان في الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن نشأة كيانات اقتصادية مستقلة للاهتمام بالتجارة والصناعة، إضافة إلى معاملة المحافظات على أنها أساس لدولة بمفردها لها كيانها وتحقيق مفهوم اللامركزية. شاهد
وأشار "عبد الوهاب"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن توجه مشروعات التنمية في مصر إلى الصعيد، لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة واستغلال ما به من ثروات، لافتًا إلى أنه تم إنشاء هيئة عامة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ولها مراكز في المحافظات لمتابعة استغلال هذه الموارد والمشروعات التي يمكن إقامتها في تلك المحافظات، بما يعود عليها بالنفع.
وأوضح "عبد الوهاب"، أن من أهم المشروعات التي أنشئت في الصعيد على مدار الخمس سنوات الماضية، هي مشروع المليون ونصف فدان في الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن نشأة كيانات اقتصادية مستقلة للاهتمام بالتجارة والصناعة، إضافة إلى معاملة المحافظات على أنها أساس لدولة بمفردها لها كيانها وتحقيق مفهوم اللامركزية. شاهد