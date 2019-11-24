افتتاح معرض "الموسيقى الهادئة" لـ عصام معروف

يفتتح في السابعة مساء اليوم، بجاليري مصر بالزمالك٬ معرض الفنان عصام معروف تحت عنوان "الموسيقي الهادئة"، ويستمر حتي 20 المقبل.



وعن معرضه يقول: "رأيت التصوير دائما كلغة بصرية تخاطب الوجدان٬ كما الموسيقى٬ ألحن لوحاتى فى أحضان الليل٬ يشجينى ويحيرنى مايفعله الغياب٬ هشاشة الوقت٬ ليس لحنًا حزينًا بل لحنًا حالمًا يذوب فى تصوف هادئ كم هو مدهش، رحاب التصوير.



يذكر أن "معروف" ولد في القاهرة ١٩٥٨، درس التصوير منذ عام ١٩٧٦ بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، تخرج من قسم التصوير الجداري عام ١٩٨١، درس بأكاديمية الفنون الجميلة بروما من عام ١٩٨٢ حتى عام ١٩٨٥، ودرس الفن، فى أمستردام عام ٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٣.



يعيش معروف ويعمل متنقلًا بين القاهرة وأمستردام وميلانو. أقام عدة معارض من بينها: معرض "Muse" بقاعة أُفق - متحف محمود خليل بمشاركة الفنان الايطالي عمر جلياني ٢٠١١، معرض "الجسد الإنساني" بقصر الفنون ٢٠١٠، معرض "رؤى معاصرة ٣" بقاعة مسار ٢٠١٠، معرض "ثمانينات" بقاعة إبداع ٢٠٠٩، معرض "وجوه" بقاعة أُفق ٢٠٠٩،" صالون جاليري ٢" بقصر الفنون بالأوبرا ٢٠٠٨، سيمبوزيوم الأقصر الدولي للتصوير ٢٠٠٨، "مئوية الفنون الجميلة" بقصر الفنون بالأوبرا ٢٠٠٨، "بينالي القاهرة الحادي عشر" بقصر الفنون بالأوبرا ٢٠٠٨ sequence of Face بجاليري مصر ٢٠١٤.



أما خارج مصر فقد عرض معروف أعماله بعدد من المتاحف منها متحف Complesso del Vittoriano بروما، Institute du Monde Arabe بباريس، PAN بأمستردام، Kunst Rai وغيرهم من المعارض الفردية بهولندا ودبي.





