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عالم

مصر ضيف شرف جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:43 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعلنت جائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي" عن توسيع نطاق الدول المشاركة في الجائزة في دورتها الثالثة 2019-2020، لتشمل كلا من مصر، والأردن، لتكونا ضيفتا شرف المسابقة، بجانب فتح المجال لمشاركة المعلمين المقيمين في الدول المشاركة الذين يعملون وفقًا لنظام التعليم المعتمد فيها ممن تنطبق عليهم الشروط، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم تخصص الجائزة بمبلغ مليون درهم لكل معلم فائز في كل دولة من الدول الـ8 المشاركة في الجائزة في حال استوفى المعايير والشروط المعتمدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أبوظبي للإعلان عن انطلاق الدورة الثالثة للجائزة، وفتح باب التسجيل والمشاركة من قبل المعلمين في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن ومصر.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن جائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي"، من الجوائز الرائدة كون المستهدف هو المعلم، الشريك الأساسي في بناء أجيال المستقبل.

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