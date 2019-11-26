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تحقيقات وملفات

كيف تستفيد مصر من إنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى؟

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:18 ص
جريدة الدستور
هاني سميح
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قبل أيام قليلة، وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، بجانب 3 من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس.

تتمثل مهمة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها، نظرًا للتطورات الدولية في هذا المجال على مستوى العالم كافة، وسيتم أيضًا وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ومراجعة وتحديث الأولوية الوطنية، ووضع السياسات والتوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتطبيقاته.

لم تقتصر مهمة المجلس على ذلك فقط، بل من دوره أيضًا تفعيل أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تساعد على تقديم خدمات ذكية آمنة، ومراجعة البروتوكولات التي تبرمها الدولة، بمجالات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية، بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

بدوره أكد الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، على أهمية تواجد مجلس وطني للذكاء الاصطناعي في الفترة الحالية، قائلًا: "المركز موجود بالفعل في عدد كبير من الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول، وسوف يعمل على تحويل خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى خدمات مميكنة، وتوفير جميع البرامج والتطبيقات اللازمة، التي تتمكن من تنفيذ هذه الخطة بشكل ناجح، ومتابعة تطويرها بشكل دائم.

وأضاف: "وجود هذا المركز في مصر أمر ضروري للغاية، بهدف الوصول للتوجه التي ترغب به الدولة، بأن تكون جميع المعاملات الحكومية مميكنة، نظرًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعن أهداف المركز "يعمل على تسهيل حياة المواطنين، وتنفيذ التعاملات الحكومية بشكل أسرع وأسهل، كما أنه يرصد أي عمليات غير قانونية فور حدوثها".

رصدت "الدستور" في هذا التقرير عدة دول متقدمة استخدمت المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، واستطاعت توفير حياة أسهل للمواطنين، وكان أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا بتوقيع مبادرة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بعد أن تجوازتها الصين، وتنص المبادرة على: توجيه الوكالات الفيدرالية للتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل البيانات، ونماذج الكمبيوتر مع الباحثين الخارجيين، ووضع معايير تقنية واضحة، وتعزيز تطوير القوى العاملة، وإعطاء الأولوية للتكنولوجيا.

دولة الصين أيضًا كان لها دور كبير في استخدام الذكاء الاصطناعي، فهي دولة مميزة عن باقي الدول في هذا المجال خصيصًا، حيث حققت عدة إنجازات بعد أن أصدر مجلس الدولة الصيني خطة تطوير الذكاء الاصطناعي للجيل القادم، وتأتي تهدف لبناء صناعة الذكاء الاصطناعي المحلية، المعتمدة على الذات في السنوات القليلة المقبلة.

المملكة المتحدة أيضًا أعلنت مؤخرًا عن توفير أكثر من 200 مليون دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بعد عقد صفقة بين الشركات الخاصة والعامة، وحددت أيضًا ميلغ قدره 30 مليون دولار لإنشاء حاضنات تكنولوجية تستخدم الذكاء الاصطناعي.

ومن الجانب الاقتصادي، يوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا هامًا على الجانب الاقتصادي في مصر، وسوف يشكل نمو كبير في الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاجية وخفض النفقات الحكومية، فمن المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي إلى ما يقرب من ١٦ تريليون دولار نسبة للاقتصاد العالمي، طبقًا لدراسة أجريت بالفعل عن تأثير الذكاء الاصطناعى، وعن التأثير السلبي "يشكل خطر في ارتفاع معدل البطالة بسبب استحواذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الآلات والمعدات بدلًا من الأشخاص".

وأضاف: "يأتي قرار إنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعي في مواكبة التغيرات التكنولوجية التي يتجه إليها العالم في إطار الثورة الاقتصادية العالمية، فهو يقوم بدراسة جميع الأفكار الأساسية الاقتصادية، مثل الأسعار والأجور وكيفية زيادة الإنتاجية، كما يتم استخدامه في توقع حالة الطقس أو التوقع في ارتفاع أو انخفاض الأسهم في البورصة والتطبيقات ذاتية".

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