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عالم

تحذير خليجى من مساس قطر برموز الإمارات: سيعيدها لمربع التوتر

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:29 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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حذر مصدر دبلوماسي خليجي، أن مهاجمة قطر لرموز إماراتية قد تدفع الإمارات الانسحاب من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقرر إقامتها في الدوحة الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في تصريح لموقع "ميدل إيست أونلاين"، ومقره لندن، أن مساس قطر بالرموز الإماراتية يفند كل تعهدات الدوحة السابقة عن المصالحة الخليجية ويضع الجهود الخليجية لرأب الصدع في مهب الريح.

واعتبر المصدر الدبلوماسي أن السلوك القطري سيعيد الدوحة إلى مربع التوتر، ويبدد مساعيها ووساطاتها لتبريد الخلافات مع دول المقاطعة، وسيعطي موقف الدوحة زخمًا جديدًا لخيار المقاطعة الذي اتخذته السعودية والإمارات ومصر والبحرين بسبب مواقف قطر المنافية للوحدة الخليجية.

من جانبه، علق رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، على مساع إنهاء الأزمة الخليجية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عن المصالحة يحتاج إلى تقييم مدى الضرر من جميع الأطراف وأن يكون هذا الحل للازمة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

وقال بن جاسم، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "أنا مع الصلح غير المشروط والذي يحفظ كرامة وسيادة الدول ويجب أن يكون هناك بحث عميق من قبل أعضاء مجلس التعاون الذي جُمّد في هذا الخلاف والمنطقة في أشد الاحتياج لمثل هذا التكتل".

وفي وقت سابق، أشاد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، بجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة الخليجية، وأوضح في تصريح على هامش منتدى "حوار المنامة"، أن التحرك لم يتوقف منذ البداية لحل الأزمة، وكان أمير الكويت في المقدمة من أجل إنهائها.

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