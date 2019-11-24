"الإفتاء" تجيز زراعة الأشجار في المقابر بشرط

أجازت دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، زراعة الأشجار والزهور والأعشاب بجوار المقابر والمدافن.



وبحسب ما أوضح الفيديو، فإن هناك شرطًا لإجازة زراعة هذه الأشجار، وهو ألا تكون ملاصقة بشكل مباشر للقبر حتى لا تتخلل الجذور لداخل المقبرة وبالتالي تنتهك حرمة الموتى، وتصبح حرامًا شرعًا لأنها تؤذي الميت، إلا أن الشرع أجازها بما لا يؤذي الميت.



ودلل الفيديو على جواز الزراعة، بحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة اللذين مرّ عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهما يعذبان في قبريهما وفيه: ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله: لِم صنعت هذا؟ فقال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا».



وعلل بعض العلماء تخفيف العذاب عنهما بأن الجريدة الرطبة تسبح الله تعالى فيكون ذلك سببًا لتخفيف العذاب.



ويجوز شرعًا زراعة الأشجار في المقابر، ومما يدل على ذلك أن زراعة الأشجار داخلة في عموم القاعدة الشرعية، حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم، ولم يرد دليل على تحريم زراعة الأشجار في المقابر.



وينبغي ألا تزرع الأشجار فوق القبور مباشرة، وإنما تزرع في الممرات والأماكن التي لا يوجد فيها قبور، وذلك خشية أن تتسبب جذورها في إيذاء الميت، إذ إِن إيذاء الميت حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيًا.