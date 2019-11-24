ياسمين صبرى تمارس التمارين الرياضية على شاطئ المالديف (صور)

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها من قضاء عطلتها في جزر المالديف.



وظهرت "ياسمين" بإطلالة رياضية أنيقة، وهي تمارس التمارين الرياضية الشاقة على شاطئ المالديف، مرتدية توب وبنطلون رياضي من اللون الأسود، وحذاء رياضيا من اللون الأبيض، وتسريحة شعر بسيطة، واعتمدت على جمالها الطبيعي، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، كان مسلسل "حكايتي" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبدالناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسي، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.

