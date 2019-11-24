إصابة 4 طلاب بسبب التدافع في الفسحة بالقليوبية

أصيب 4 طلاب بسبب التدافع أثناء "الفسحة" بمدرسة أكياد دجوى بمنطقة طنط الجزيرة الابتدائية التابعة لإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي لاتخاذ اللازم.



تلقي محمد خيري، رئيس مدينة طوخ، بلاغًا بإصابة طلاب بمدرسة طنط الجزيرة الابتدائية "سمري".



انتقلت على الفور الأجهزة المحلية بقيادة أيمن حسين رئيس الوحدة المحلية بأكياد دجوي وتبينت إصابة 4 طلاب بسبب التدافع خلال "الفسحة"، وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي.



وأوضح أيمن حسين أن المدرسة مقسمة على فترتين، الأولى للمرحلة الابتدائية وبها ما يفوق 1000 طالب، والثانية مخصصة للإعدادية بنات، مشيرًا إلى أن الطلاب حالتهم مستقرة الآن بعد نقلهم للمستشفى.



وأضاف حسين أن ما أثير حول أن المدرسة آيلة للسقوط غير صحيح وأن المدرسة حالتها جيدة وتم إرسال لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لفحص المدرسة والتأكد من سلامة المباني حفاظًا على أرواح الطلاب.