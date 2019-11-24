خبير عسكرى: الجماعة الإرهابية تتبع نظام الحرب النفسية (فيديو)
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:16 م
ياسمين عباسطباعة
قال اللواء محمد الغباري، خبير عسكري، إن جماعة الإخوان المسلمين هدفها الأساسي السيطرة على الحكم، لذلك لجأت إلى تنفيذ عمليات اغتيالات لتثبت أنها تنظيم قوي، منوهًا بأنهم كانوا يحاربون من أجل الوطن.
وأضاف "الغباري"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الجماعة الإرهابية كانت تريد جعل سيناء مقرا للخلافة لها، لافتا إلى أن الجماعة الاستراتيجية تستهدف مصلحتها وليس مصلحة الدولة.
وأوضح "الغباري"، أن العلوم السياسية تؤكد أن أي تنظيم عقائدي أو سياسي ويكون سري فهو تنظيم عنصري، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تتبع نظام الحرب النفسية، ويدعون بطولات كاذبة، معقبًا: "الإخوان في بالهم يعملوا خلافة إسلامية في مصر وخططوا للاستقلال بسيناء". شاهد
وأضاف "الغباري"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الجماعة الإرهابية كانت تريد جعل سيناء مقرا للخلافة لها، لافتا إلى أن الجماعة الاستراتيجية تستهدف مصلحتها وليس مصلحة الدولة.
وأوضح "الغباري"، أن العلوم السياسية تؤكد أن أي تنظيم عقائدي أو سياسي ويكون سري فهو تنظيم عنصري، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تتبع نظام الحرب النفسية، ويدعون بطولات كاذبة، معقبًا: "الإخوان في بالهم يعملوا خلافة إسلامية في مصر وخططوا للاستقلال بسيناء". شاهد