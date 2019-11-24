الليلة في "90 دقيقة".. أحمد غزالي يكشف كيف تجند الإخوان عناصرها؟

يحل الدكتور أحمد ربيع غزالي، القيادي الإخواني السابق، ومسئول قطاع الأشبال في الجماعة سابقًا، ضيفًا مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، وذلك في تمام الساعة 8 مساء اليوم الأحد.



ويتحدث "غزالي" عن كيف كانت تجند الإخوان عناصرها؟ وماذا عن المناهج التي كانت تدرس للأشبال داخل التنظيم الإرهابي؟ وكيف سارت الجماعة في طريق الغلو في هذا المنهج بتكفير الحكَّام، وتبني الفكر الانعزالي، والاستعلاء النفسي والسلوكي؟ وتفاصيل أخرى عن وضع الجماعة الحالي.

