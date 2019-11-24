أبوظبى تستضيف مقر المهمة البحرية الأوروبية فى الخليج

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، اليوم الأحد، إن قاعدة بحرية فرنسية في أبوظبي ستكون مقر مهمة تقودها أوروبا لتأمين مياه الخليج والتي من المقرر أن تبدأ قريبا.



وفرنسا المؤيد الأساسي لخطة تشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز بعد هجمات على ناقلات هذا العام ألقت واشنطن بمسئوليتها على إيران.



ونفت طهران، مسئوليتها عن الهجمات على ناقلات النفط وسفن أخرى في ممر الشحن العالمي المهم، والتي وقعت قبالة ساحل الإمارات في مايو وزادت من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج العربية.



وقالت فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع، للصحفيين في قاعدة بحرية فرنسية في العاصمة الإماراتية أبوظبي "اعتبارا من صباح اليوم قررنا بصفة رسمية أن يكون مقر القيادة على الأراضي الإماراتية".



وأضافت أن مركز القيادة سيضم نحو 12 مسئولا يمثلون الدول المشاركة في المهمة، وفي خطاب للجنود الفرنسيين قالت إنها تأمل في أن تكون المهمة قد بدأت عندما تزور القاعدة في المرة المقبلة وشكرت الإمارات على دعمها.