نيوزويك تكشف تفاصيل زيارة بنس المفاجئة للعراق

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، السر وراء الزيارة المفاجئة لنائب الرئيس مايك بنس للقوات الأمريكية في العراق، مشيرة إلى أن الهدف المعلن من الزيارة هو الاحتفال مع القوات الأمريكية هناك بعيد الشكر، إلا أن الهدف الحقيقي هو التشويش على تحقيقات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن هذا ظهر خلال تصريحات بنس التي قال فيها خلال وجوده في قاعدة أربيل الجوية، إن إدارة ترامب كانت تعمل لتأمين زيادة الأجور للخدمات المسلحة، وهو ما يجعل الإدارة في حاجة لتواجد الكونجرس للقيام بوظائفه.



وأضافت أن بنس أكد أن تحقيقات الإقالة حالت دون زيادة الرواتب، قائلًا "كان ينبغي على الكونجرس أن ينهي أعماله منذ أشهر لكنك تعلم أن السياسة الحزبية والتحقيقات التي لا نهاية لها قد أبطأت الأمور".



وأكدت المجلة، أن تصريحات بنس، تسلط الضوء على جانبين، الأول هو الاعتماد الكبير على بنس في السياسة الخارجية والثاني أن تحقيقات الإقالة ما زالت تشكل المحور الرئيسي لتركيز الإدارة الأمريكية.



وأشارت إلى أنه بالفعل في شهر مارس، اقترح البيت الأبيض زيادة بنسبة 3.1% في أجور أعضاء الخدمة في اقتراح ميزانية عام 2020، ومن غير الواضح ما إذا كان بنس يشير إلى هذه الزيادة، والتي أطلق عليها ترامب "الأكبر في العقد".



وأوضحت أن قرار زيارة بنس للقوات في العراق ولقاء رئيس إقليم كردستان العراق، مجرد خطوة تأتي في ظل الغضب الكبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لترامب بالتخلي عن الحلفاء الأكراد والانسحاب من شمال شرق سوريا.