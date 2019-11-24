تأجيل محاكمة 16 متهمًا فى "تنظيم جبهة النصرة"

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الأحد، محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، لجلسة 21 ديسمبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة.



كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم أنشأوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة، فضلا عن قيامهم بضم عدد آخر إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة، واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.