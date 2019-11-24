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حوادث

بدء جلسة محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:03 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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بدأت - منذ قليل - محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن" للبترول، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد المليار دولار" داخل غرفة المداولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة "محمد. م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وكشفت التحقيقات عن تحويل المتهم الأول عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولى عليها لنفسه، كما حول المتهم الثاني عدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصًا ليتخذها ستارًا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلًا عن تحويله عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه، وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامي.

وقال الشاهد تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية، إن شركة "تراي أوشن" شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها.

وشهد في التحقيقات أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 92012 حتى 22012 قيام كلا من "محمد. م" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق، و"م. ف" المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبي والبنك العربي الإفريقي فرع دبي وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق.

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